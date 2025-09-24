Femicidio en Santiago: sujeto asesinó a su pareja y luego se suicidó lanzándose desde un edificio

La madrugada de este miércoles 24 de septiembre, un hombre de 23 años asesinó a su expareja de 21 años en un departamento de la comuna de Santiago y posteriormente se suicidó lanzándose desde un undécimo piso, en la intersección de avenida Portugal con calle Porvenir.

De acuerdo con Carabineros, el ataque se registró en el piso 12 del edificio, donde el agresor ingresó pese a mantener medidas cautelares que le prohibían acercarse a la víctima. Tras una discusión, el sujeto atacó con un arma cortopunzante tanto a la joven como a su padre, quien había llegado al lugar alertado por la emergencia. La mujer murió a causa de las heridas, mientras que su progenitor fue trasladado con lesiones graves a un centro asistencial.

En el departamento se encontraba además el hijo en común de la pareja, un niño de un año, quien quedó bajo el cuidado de su abuela.

El atacante, al advertir la llegada de Carabineros, intentó escapar descendiendo por los balcones, llegando hasta el piso 11, donde enfrentó al residente que trató de impedirle el ingreso. En ese forcejeo cayó al vacío, perdiendo la vida en el mismo lugar. El fiscal Centro Norte, Felipe Olivari, precisó que el hombre cayó mientras intentaba alcanzar un departamento del piso 10.

Además del femicidio y el suicidio, resultaron heridos el padre de la víctima y el propietario del departamento del piso 11. La investigación está a cargo del OS9 y el Laboratorio de Criminalística de Carabineros.

Por ahora, avenida Portugal permanece cerrada al tránsito mientras se desarrollan las diligencias policiales y familiares de la víctima han entregado antecedentes al Ministerio Público.