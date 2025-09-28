Denuncian amenazas de muerte contra ministro de Justicia desde cuenta de ultraderecha

El Ministerio de Justicia ingresó una denuncia por amenaza de muerte en contra del jefe de la cartera, Jaime Gajardo, a raíz de una serie de publicaciones en Instagram de una cuenta de ultraderecha, en las que adelantan una serie de represalias en contra de personeros de gobierno, asegurando que pagarían “con cárcel o fusilamiento“.

Según informó La Tercera, la cuenta en cuestión es soberania.nacional1, que posee más de ocho mil seguidores y cerca de 800 publicaciones. En el perfil, donde se expresan abiertas simpatías por el candidato presidencial Johannes Kaiser y por la dictadura militar, se realizó una primera publicación durante la jornada de ayer, etiquetando a la cuenta de Gajardo y dedicándole crudas palabras.

“ESTE MALDITO MAL NACIDO @jaimegajardofalcon ESTA DESTRUYENDO A GENDARMERIA !!! COMUNISTA HIJODEPUTA !!! NO TE VAMOS A DEJAR LIBRE EL 2026 USTEDES VAN A PAGAR TODO EL DAÑO QUE LE HAN HECHO A ESTE PAÍS (sic)”, se lee en el texto de la publicación, que consiste en una captura de pantalla de una noticia del medio Emol, en donde la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios (ANOP) expresa sus críticas a Gajardo a raíz de las amenazas que recibió un funcionario de Gendarmería en el Centro de Detención Penitenciario de Puente Alto.

Sin embargo, el mensaje más vehemente vendría después. Citando la misma publicación y a través de sus historias, la cuenta volvió a arremeter contra Gajardo minutos después, de acuerdo con La Tercera.

“MINISTRO COMUNISTA TENIA QUE SER!!! @jaimegajardofalcon MALDITO MARXISTA RECUERDA QUE TE QUEDAN 5 MESES PARA HACERTE PAGAR POR TODO EL DAÑO HECHO A GENDARMERIA ESTO NO SE VA A QUEDAR ASÍ MAL NACIDO !!! USTEDES SON CULPABLES DE QUE ESTEMOS LLENOS DE PRESOS Y NO HAY CONTIGENTE DE GENDARMERIA NUEVO LADRONES DE MIERDA PAGARAN CON CARCEL O FUSILAMIENTO PERO NO VIVIRAN PARA HACER SU ESTALLIDO DELICTUAL OTRA VEZ (sic)”, se leía en la publicación (ya inaccesible debido a la caducidad de un día del formato story en Instagram).

Desde la cartera, indica el mismo medio, advirtieron que la situación reflejaba un caso más grave que solo disconformidad con la gestión del ministro, y que su integridad podría estar en riesgo. Por lo mismo, optaron por ingresar la denuncia al Ministerio Público. La denuncia fue realizada por el subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz, quien estimó que los mensajes “constituyen inequívocamente amenazas de muerte en contra del ministro“.

En paralelo, y advertida la repartición del hecho, desde el Ministerio del Interior se determinó el reforzamiento del dispositivo de seguridad del ministro Gajardo, a cargo de Gendarmería.