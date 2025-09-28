Marcel confirma respaldo a Jeannette Jara, pero “con una aprensión”: el rol de PC

A un mes de su salida del gobierno, el exministro de Hacienda Mario Marcel confirmó que su voto respaldará a la candidata presidencial oficialista, Jeannette Jara (PC). Sin embargo, anotó que mantiene aprensiones con el Partido Comunista y su papel en un eventual gobierno de Jara.

En entrevista con El País, el economista aseguró que su voto es “porque la conozco como persona y porque me tocó trabajar con ella. Es la ministra con la cual más trabajé del Gabinete del presidente Boric”, en referencia al rol clave de ambos en la tramitación de la reforma de pensiones en el Congreso.

A renglón seguido, sin embargo, matizó: “Pero lo voy a hacer con una aprensión, que es respecto de cuál sería el rol del Partido Comunista en un eventual Gobierno suyo”. ¿Su explicación? “Por la experiencia reciente en situaciones en que el PC ha buscado marcar la agenda. Particularmente, en la Convención Constitucional de 2021 y 2022 el PC jugó un papel muy activo en lo que fue la dinámica de esa convención”.

Añadió que “después del rechazo a ese proyecto por una parte importante de la ciudadanía, un 62%, nunca he escuchado una autocrítica ni una evaluación en que se diga, por ejemplo: ‘Hay cosas que no hicimos bien, que podríamos haber hecho de otra manera’. Entonces, ese tipo de cosas me preocupan“.

A esto se añaden sus palabras respecto del presidente de la tienda, Lautaro Carmona, quien se expresó crítico de la gestión de Marcel a cargo de Hacienda, al que calificó como “casi un dios del recurso por sobre la necesidad social”.

“Mientras fui ministro, nunca el PC me hizo un planteamiento en el sentido expresado por Carmona“, afirmó Mario Marcel, afirmando que, de todos los partidos de gobierno, solo el PC nunca lo invitó a una reunión para discutir algún tema.

Y si bien rescató su experiencia trabajando con otros ministros del PC ―como la ministra vocera, Camila Vallejo, o el ministro de Educación, Nicolás Cataldo―, planteó su cuestionamiento sobre cuáles son los planes de la tienda en un eventual gobierno de Jeannette Jara.

“Confío en Jeannette, pero hay sin duda elementos de incertidumbre en el aire político que están ahí presentes (…) Desde ahí [el PC] han venido las mayores dificultades que ha enfrentado la candidatura“, afirmó Marcel, recordando los cruces entre el comando de Jara y miembros de la cúpula de su partido, como el propio Carmona; la secretaria general del PC, Bárbara Figueroa, o el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue.

Adelantándose a las críticas, descartó anticomunismo en sus resquemores: “Como digo, tiene mucho más que ver con eventos recientes y cosas que uno puede observar y le tocó vivir, que una cuestión intrínseca a un partido, un sector político o determinado dirigente”.