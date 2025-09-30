Bachelet “dará la pelea” para ser Secretaria General de la ONU: “Si nos resulta, nos resulta”

Durante el concierto de Silvio Rodríguez en el Movistar Arena, Michelle Bachelet celebró su cumpleaños número 74 y se refirió brevemente a su eventual candidatura a la Secretaría General de Naciones Unidas.

Consultada por radio ADN, la exmandataria respondió con tono distendido: “Bueno, no sé, da lo mismo. Voy a dar la pelea, si nos resulta, nos resulta”.

El tema se instaló esta semana luego de que el Presidente Gabriel Boric formalizara su respaldo en la Asamblea General de la ONU. “Michelle Bachelet no solo es una figura ampliamente conocida y respetada en el ámbito global, es la mujer con una biografía profundamente coherente con los valores que inspiran esta organización”, dijo el mandatario, destacando que nunca en 80 años una mujer ha encabezado el organismo.

La nominación, sin embargo, generó incomodidad en sectores de la oposición, que cuestionaron el anuncio al cierre del actual mandato presidencial, ya que será la próxima administración la encargada de formalizar la postulación.

Bachelet, que ya ejerció como Alta Comisionada para los Derechos Humanos y directora ejecutiva de ONU Mujeres, valoró días atrás la propuesta como “un honor” y reiteró su compromiso con el multilateralismo. “Conozco muy bien Naciones Unidas… ha jugado y va a seguir jugando un rol fundamental en un mundo de paz”, expresó.

Su nombre aparece en la misma lista de candidatas con peso internacional que integran la exvicepresidenta costarricense Rebeca Grynspan y la primera ministra de Barbados, Mia Mottley. Por ahora, la expresidenta mantiene bajo perfil y evita definiciones más concretas, aunque sus declaraciones confirman que está dispuesta a competir.