Boric desafía a Trump: Bachelet para la ONU, critica a Israel y al Consejo de Seguridad por Gaza
“El Gobierno chileno tiene la decisión de apoyar a la (ex)presidenta Bachelet y debe estar buscando el mejor momento para hacerlo. Por lo tanto, que la presente o no, no significa que no la esté apoyando”, sostiene el excanciller de Michelle Bachelet, Mariano Fernández.
-
Propuesta diplomática de Boric
En el marco de la 80ª Asamblea General de la ONU, el presidente Gabriel Boric viajó a Nueva York con la intención de promover públicamente la candidatura de Michelle Bachelet como secretaria general de Naciones Unidas.
-
Intervención sobre Gaza y críticas al Consejo de Seguridad
Boric aprovechó su discurso para denunciar la crisis humanitaria en Gaza, cuestionar la política de Israel y exigir reformas al Consejo de Seguridad de la ONU para hacerlo más representativo.
-
Desafío discursivo a Trump y alineamientos estratégicos
La nota señala un contraste implícito con la administración de Donald Trump, al no apoyarse en los nombres que Estados Unidos podría favorecer (como Rebeca Grynspan), y más bien impulsar la figura de Bachelet como latinoamericana con trayectoria.
-
Fricciones diplomáticas y barreras internacionales
La oposición del respaldo estadounidense a candidatos alternativos podría ser un obstáculo serio para Bachelet. En particular, Trump podría impulsar candidatos distintos como Grynspan o Iohannis.
-
Estrategia no pública pero segura
Aunque Boric aún no ha formalizado la postulación de Bachelet públicamente, fuentes diplomáticas afirman que el gobierno ya trabaja en asegurar apoyos regionales para cuando llegue el momento de presentarla oficialmente.
Si quieres leer la nota completa sigue este link: Boric desafía a Trump: Bachelet para la ONU, critica a Israel y al Consejo de Seguridad por Gaza