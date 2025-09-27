Boric desafía a Trump: Bachelet para la ONU, critica a Israel y al Consejo de Seguridad por Gaza

Propuesta diplomática de Boric

En el marco de la 80ª Asamblea General de la ONU, el presidente Gabriel Boric viajó a Nueva York con la intención de promover públicamente la candidatura de Michelle Bachelet como secretaria general de Naciones Unidas.

Intervención sobre Gaza y críticas al Consejo de Seguridad

Boric aprovechó su discurso para denunciar la crisis humanitaria en Gaza, cuestionar la política de Israel y exigir reformas al Consejo de Seguridad de la ONU para hacerlo más representativo.

Desafío discursivo a Trump y alineamientos estratégicos

La nota señala un contraste implícito con la administración de Donald Trump, al no apoyarse en los nombres que Estados Unidos podría favorecer (como Rebeca Grynspan), y más bien impulsar la figura de Bachelet como latinoamericana con trayectoria.

Fricciones diplomáticas y barreras internacionales

La oposición del respaldo estadounidense a candidatos alternativos podría ser un obstáculo serio para Bachelet. En particular, Trump podría impulsar candidatos distintos como Grynspan o Iohannis.