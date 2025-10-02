Gobernador de Arica se alinea con Kast y rompe con Matthei: RN lo suspende

El gobernador de Arica y Parinacota, Diego Paco (ahora con militancia suspendida en RN), anunció este jueves su apoyo al candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, en un gesto que incomoda a Chile Vamos y golpea directamente a la campaña de Evelyn Matthei, abanderada de la UDI y carta oficial de la coalición.

El anuncio se concretó en una actividad en la región, donde Paco acompañó a Kast y explicó los motivos de su decisión. “Esta decisión que estoy tomando de apoyar a José Antonio Kast no es algo personal, no es algo antojadizo ni tampoco en contra de alguien. Yo lo que quiero que entiendan es que mi región hoy día se encuentra en una situación muy grave, en una situación muy crítica y de emergencia. Como líder de la región, siempre mi lealtad y mi compromiso va a estar dirigido hacia las personas de Arica y Parinacota”, señaló, destacando las propuestas del republicano en materia de seguridad y migración.

El quiebre de Diego Paco con Chile Vamos no se gestó de un día para otro. Fuentes de su entorno consignadas por La Tercera reconocen que el gobernador mantenía desde hace tiempo una relación cercana con el Partido Republicano y con José Antonio Kast. El respaldo a cuando la colectividad lo apoyó explícitamente en la segunda vuelta de gobernadores frente al DC Jorge Díaz. Luego, Paco participó en actividades del partido, como una jornada realizada en San Felipe, y con el tiempo consolidó lazos a partir de coincidencias programáticas en seguridad y migración.

Arica, siempre Arica. Gracias por el apoyo @diegopacom . pic.twitter.com/T4Lc2XyKTM — José Antonio Kast Rist 🖐️🇨🇱 (@joseantoniokast) October 2, 2025

La reacción en Renovación Nacional fue inmediata. De acuerdo al citado medio, el senador Francisco Chahuán acusó al Partido Republicano de buscar “socavar el alma de la campaña” y pidió la suspensión inmediata de Paco. La secretaria general del partido, Andrea Balladares, confirmó que los antecedentes fueron enviados al Tribunal Supremo de RN, que resolvió suspender la militancia del gobernador.

Con este “descuelgue”, Paco se suma a otras figuras de Chile Vamos que en las últimas semanas han cruzado filas hacia Kast, entre ellos el diputado Miguel Mellado, el senador Alejandro Kusanovic, el exconvencional Bernardo Fontaine y el exalcalde Germán Codina.

La decisión del gobernador reviste especial simbolismo, ya que en agosto había acompañado a Evelyn Matthei en su visita a Arica y hasta ahora se consideraba una de sus piezas de apoyo en el norte. Hoy, sin embargo, la apuesta del líder regional se inclinó hacia el republicano, en un nuevo remezón para la candidatura de la exalcaldesa de Providencia.