Incendio en tienda del Costanera Center provocó evacuación total del centro comercial

Un incendio registrado la mañana de este viernes en una tienda del Costanera Center, en Providencia, obligó a evacuar completamente el centro comercial.

De acuerdo con Bomberos, el fuego se habría originado en una pantalla corporativa al interior del local, lo que generó una intensa humareda que afectó a varios pisos del mall.

La emergencia movilizó a cerca de 150 voluntarios de distintas compañías, quienes lograron controlar el siniestro y evitar su propagación. “Se encontraba fuego en una pantalla corporativa en el interior de la tienda. Esto afecta con bastante humo los locales y pisos superiores”, explicó el comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago, Giorgio Tromben.

Por seguridad, fueron evacuadas unas 2.000 personas que trabajaban en labores de mantenimiento y obras en el recinto. Durante el día, en el mall se desempeñan alrededor de 7.000 trabajadores, por lo que las labores de ventilación son consideradas críticas para resguardar la salud.

Desde Cenco Malls informaron que la apertura del Costanera Center se realizará “en cuanto las condiciones de seguridad lo permitan” y que se inició una investigación interna.

La empresa destacó que no hubo personas lesionadas ni daños en locales contiguos, aunque se acumularon aguas en pisos inferiores producto de los trabajos de emergencia.