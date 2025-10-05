El rastrillo valórico de Kaiser que amenaza a Kast

Un sorpresivo encuentro entre adversarios acaeció la noche del miércoles en Pudahuel. Fue como un encuentro de jugadores de póker, donde cada cual disimuló sus naipes a la perfección.

Mientras el senador por Arica, José Miguel Durana (UDI), buscaba su asiento en el avión que lo conducía a su región, en el mismo vuelo se encontró con el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, a quien conoce desde hace más de 20 años, cuando este también militaba en el gremialismo.

Ambos se saludaron, más que con efusión, con gentileza. Lo que no se dijeron, aunque lo sospechaban, fue a qué iba cada uno a mitad de semana a la ciudad de la eterna primavera: Kast iba a recibir la adhesión de un desertor de RN, el gobernador Diego Paco.

Lo que desconocía el republicano era que el senador Durana, a su vez, recibiría el apoyo del abanderado nacional libertario y el principal contendor de Kast en la derecha dura, el diputado Johannes Kaiser.

En una soterrada medición de fuerzas, Kast y Kaiser se baten por quién custodia de mejor forma los temas valóricos, un aspecto que cobra interés en el electorado conservador. La dificultad de Kast para mantenerse en silencio en relación con materias como el aborto o la eutanasia se hace evidente ante la postura firme de Kaiser.

Por ello, la llegada de Johannes Kaiser a la casa del senador Durana a la hora del desayuno no cayó nada de bien en el comando republicano. “Kaiser llegó primero que Kast a dar apoyo donde Durana, que es el único candidato de derecha en Arica, y el que llega primero golpea dos veces”, señala una fuente cercana al diputado libertario.

La historia, explican en la derecha dura, grafica el debate al interior del pacto del Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario: cuál de los dos abanderados representa mejor los temas valóricos. Regirse solo por la campaña de la emergencia nacional sin tocar los temas valóricos, que siempre ha sido su norte, es cada vez más difícil de sostener para Kast.

En algunos círculos cercanos a Kaiser sostienen que su aumento en las encuestas es a costa del silencio de Kast en materia de aborto. “Representar a medias a quienes son ultraconservadores en lo valórico no esta siendo efectivo”, señala un conocido analista.

Las encuestas recientes indican que el silencio del candidato republicano está comenzando a tener repercusiones. La incapacidad de pronunciarse sobre una variedad de temas puede resultar en la pérdida de apoyo tanto de sectores moderados como de aquellos más radicales. La estrategia de intentar representar simultáneamente a grupos en conflicto puede generar desconfianza y, en consecuencia, debilitar su base de apoyo.

Kaiser, al tomar posiciones claras en todos los asuntos en debate, ha logrado captar la atención del electorado, lo que pone presión sobre Kast para que se pronuncie. La falta de respuestas puede ser vista como una evasiva, lo que podría afectar la percepción pública de Kast.

La sinceridad se convierte en un factor crítico para cualquier candidato que aspire a la Presidencia. Aquellos que optan por el silencio en lugar de tomar posiciones pueden enfrentar cuestionamientos sobre su autenticidad. En este contexto, la capacidad de Kast para abordar una gama más amplia de temas será fundamental para mantener su relevancia en la contienda.

A medida que se acercan los debates y las exposiciones públicas, la presión sobre Kast aumenta. Con solo cinco oportunidades restantes para presentarse ante el electorado, el tiempo se agota para que el candidato republicano ajuste su estrategia y aborde las inquietudes de los votantes del sector conservador.

La evaluación de su desempeño en estos debates será crucial, ya que un mal resultado podría traducirse en una pérdida significativa de apoyo.

Que Kaiser le vaya a transferir todos sus votos a Kast en una segunda vuelta, no hay ninguna duda de ello, el riesgo está antes. Lo de Durana es un síntoma que acusa desgaste de fuerzas y que afecta la viabilidad de Kast en primera vuelta.