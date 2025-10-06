Caso ProCultura y Orrego se van a Santiago: tribunal de Antofagasta rechaza apelación de Fiscalía

El Juzgado de Garantía de Antofagasta rechazó la apelación presentada por el fiscal Eduardo Ríos Briones, de la Fiscalía de Análisis y Criminalidad Compleja, quien buscaba revertir la resolución que declaró la incompetencia del tribunal nortino en la investigación del caso ProCultura.

Con esta decisión, la causa será trasladada definitivamente al 7° Juzgado de Garantía de Santiago.

“Se declara inadmisible, por improcedente, el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público en contra de la resolución que resolvió el incidente de incompetencia inhibitoria”, determinó el juez Hans Durán en su resolución.

De esta forma, se ordenó dar cumplimiento a lo dispuesto el 30 de septiembre, cuando se resolvió derivar los antecedentes a la capital.

Cabe señalar que el recurso de apelación fue interpuesto por el persecutor el pasado 3 de octubre. La Fiscalía había apelado el 3 de octubre, solicitando revocar la decisión del 30 de septiembre, declarando improcedente el incidente de incompetencia mientras no se resuelva la solicitud de desafuero contra el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego , manteniendo la competencia del tribunal de Antofagasta y dejar sin efecto la condena en costas impuesta al Ministerio Público, calificándola como “arbitraria y contraria a derecho”.

Sin embargo, el tribunal consideró que los argumentos de la apelación “carecen de fundamento legal que los ampare”, cerrando la puerta a nuevas instancias ante el mismo tribunal y confirmando el traslado de la investigación a Santiago.