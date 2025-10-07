Gonzalo Müller, analista político: “Kaiser se parece a José Antonio Kast en el discurso de 2021”

El analista político Gonzalo Müller analizó el momento que atraviesa la candidatura del republicano José Antonio Kast, asegurando que su “nueva moderación” le ha generado un flanco en su propia base electoral.

“Kaiser se parece al José Antonio Kast en el discurso de 2021”, afirmó en conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler el también director del Centro de Políticas Públicas de la UDD, aludiendo a la competencia interna por el electorado más duro.

Según Müller, el líder Republicano “está más preocupado de no perder votos que de ganar nuevos votos”, y entiende que “está jugando una primera vuelta, sin lógica de mayoría, buscando consolidar lo que ya tiene”.

El académico sostuvo que “Kast ha privilegiado acercarse a las posiciones y estrategias de Evelyn Matthei como una manera de evitar su alza”, recordando que incluso “hoy coquetea con el Partido Demócrata, algo impensado hace seis meses”.

“Se dio cuenta después del debate de que su posición, aunque ventajosa, es frágil, porque esta moderación le abre un flanco frente a Kaiser”, añadió Müller, subrayando que el candidato Republicano busca mantener su liderazgo sin exponerse a escenarios que lo obliguen a profundizar en temas polémicos como el recorte de seis mil millones de dólares anunciado en su programa.