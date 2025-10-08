Politóloga Jeanne Simon y Guardia Nacional de EEUU: Trump busca “fortalecer poder presidencial”

La politóloga Jeanne Simon, doctora en Estudios Internacionales y profesora de Ciencia Política de la Universidad de Concepción, analizó el despliegue de la Guardia Nacional ordenado por Donald Trump en distintas ciudades de Estados Unidos.

“Trump está buscando fortalecer el poder del gobierno federal (…) y de imponer orden”, señaló, explicando que el mandatario actúa en un contexto donde “el Estado de derecho es bastante líquido” por las decisiones judiciales que han permitido algunas de estas intervenciones.

Según la académica, el expresidente y su equipo “quieren ver hasta qué punto se puede embujar y qué va a hacer justamente el Poder Judicial para parar lo que está haciendo”.

Simon advirtió que el objetivo de fondo es político: “Trump y su equipo están tratando de fortalecer el poder presidencial y limitar todo límite a su poder”.

Agregó que el gobierno “construye una narrativa de que están actuando en defensa frente a ataques de delincuentes y criminales”, utilizando la Guardia Nacional como parte de una estrategia para tensionar las instituciones y consolidar autoridad federal sobre los estados demócratas.