CNTV sortea el orden de aparición de los candidatos presidenciales en el primer día de la franja

El Consejo Nacional de Televisión (CNTV) realizó este viernes el sorteo que determinó el orden de aparición de los candidatos presidenciales en el primer día de la franja electoral televisiva.

Según el resultado, la primera en aparecer será Jeannette Jara, representante del oficialismo, y el cierre estará a cargo del republicano José Antonio Kast.

La franja presidencial comenzará a emitirse el viernes 17 de octubre y se extenderá hasta el 13 de noviembre. De acuerdo con la programación oficial, el primer bloque presidencial se transmitirá a las 12:45 horas, mientras que el segundo bloque, correspondiente a la franja parlamentaria, se emitirá a las 20:45 horas. Ambos horarios se rotarán diariamente para asegurar equidad entre los participantes.

El orden completo de aparición en la franja presidencial del primer día será el siguiente: Jeannette Jara, Harold Mayne-Nicholls, Marco Enríquez-Ominami, Franco Parisi, Eduardo Artés, Johannes Kaiser, Evelyn Matthei y José Antonio Kast.

En tanto, la franja parlamentaria abrirá con el Movimiento Amarillos por Chile, seguido por Izquierda Ecologista Popular Animalista y Humanista, Alianza Verde Popular, Partido de Trabajadores Revolucionarios, Verdes Regionalistas y Humanistas, candidatos independientes fuera de pacto, Cambio por Chile, Popular, Partido de la Gente, Partido Ecologista Verde, Chile Grande, y finalmente Unido y Unidad por Chile.

El CNTV precisó que este orden rige solo para el primer día y que en los días posteriores la secuencia se irá rotando para garantizar igualdad de condiciones entre las candidaturas.