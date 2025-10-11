La advertencia de Matthei a los grupos terroristas en La Araucanía: “En un año los vamos a sacar”

Desde Camino Viejo Cajón, Pillanlelbun, la candidata presidencial de Chile Vamos y Amarillos lanzó su compromiso por La Araucanía y expuso los ejes de su plan de seguridad.

Tras relatar conversaciones con agricultores que deben cosechar “con la presencia de militares”, Matthei afirmó con firmeza: “vamos a recuperar La Araucanía en un año. En un año vamos a sacar a los 10 grupos terroristas que están actuando acá, narcoterroristas”.

En su diagnóstico, la candidata aseguró que la operación es factible por los avances tecnológicos y la capacidad operativa: “está la tecnología” y “vamos a tener todos los carabineros y todas las Fuerzas Armadas que se requieran”. Añadió que la identificación y seguimiento de agresores podrá realizarse “a través del aire” y que por ello “hoy día es posible saber quiénes son los que están atacando y seguirlos”.

Matthei no rehuyó la potencial dureza de la intervención: dijo que “vamos a tener todos los enfrentamientos que sean necesarios” y advirtió que “van a haber daños colaterales, no tengan duda de eso, eso va a suceder, pero los vamos a sacar”. Reafirmó su objetivo de restituir la presencia del Estado en cada rincón de la región y extender ese criterio “a cada barrio de Chile”.

En el mismo acto subrayó la intención de terminar con las “zonas en las que los carabineros no pueden entrar, en que la PDI no puede entrar y que los matan si es que entran”, y sostuvo: “Vamos a entrar a todas partes. Para eso se requiere una sola cosa, voluntad, porque existen los medios, existe la tecnología, tenemos buenos carabineros, tenemos buenas Fuerzas Armadas”.

El lanzamiento de la estrategia en Pillanlelbun combina anuncios operativos —refuerzo de personal y uso de plataformas aéreas para rastreo— con una promesa temporal concreta: 12 meses para desmontar las estructuras armadas que, según su diagnóstico, operan en la zona Sur. La candidata planteó la intervención como una prioridad de orden público que, a su juicio, deberá articular a fuerzas policiales, militares y capacidades tecnológicas.