Criteria y el espectro ideológico de los chilenos: cae la izquierda y los de derecha se duplican

El último sondeo de Agenda Criteria muestra un cambio estructural en la autoubicación ideológica de los chilenos.

Desde enero de 2020, la derecha pasó del 18% al 38% de identificación, duplicando su tamaño en cinco años. En contraste, la izquierda y centroizquierda bajaron de 26% a 19%, mientras que el centro cayó de 22% a 18%.

El segmento sin identificación política también se redujo, de 34% a 25%, lo que sugiere un electorado más definido ideológicamente. En conjunto, la derecha creció 20 puntos porcentuales, consolidando su avance en el espectro político nacional.

La encuesta también muestra una segmentación del espectro político chileno en torno a los ejes izquierda-derecha y anti-élite-pro-élite. En el cuadrante de derecha pro-élite se ubican la UDI y el Partido Republicano, percibidos tanto por la población como por sus propios votantes en posiciones similares de defensa del orden y cercanía con los sectores de poder.

El Partido de la Gente (PDG) aparece en el centro del eje ideológico, pero con un marcado perfil anti-élite, manteniendo su identidad de desafección frente a la política tradicional. En contraste, el Partido Comunista (PC) se consolida en el extremo izquierda-anti-élite, mientras que el Partido Nacional Liberal (PNL) muestra una particular dispersión: sus votantes lo perciben más derechista y anti-élite que el promedio general.

Escenarios presidenciales

En cuanto a la carrera presidencial, la encuesta ubica a Jeannette Jara (PC) y José Antonio Kast (Partido Republicano) empatados en el primer lugar con 26% cada uno. Evelyn Matthei (UDI) se mantiene tercera con 17%, seguida por Johannes Kaiser (10%) y Franco Parisi (8%).

En escenarios de segunda vuelta, Jara perdería frente a Kast (33% vs. 46%) y Matthei (31% vs. 40%), aunque superaría a Kaiser (35% vs. 32%) y a Parisi (33% vs. 29%).