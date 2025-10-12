Matthei adelanta su franja: con el himno nacional y con llamado a la unidad de “personas distintas”

Evelyn Matthei, abanderada de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, presentó este domingo un adelanto de su franja electoral a través de redes sociales, en el que destaca un mensaje de cohesión nacional bajo el lema de unidad.

“Vamos a reflejar lo que somos: personas distintas, pero unidas por un mismo propósito”, señala la candidata al cierre del registro, mientras de fondo se escucha el himno nacional y se muestran imágenes de una multitud cantándolo.

En el video, Matthei aparece enfatizando: “Cuando los chilenos estamos juntos, no nos para nadie. Nadie”. Además, se incluyen frases como “Elijamos a la candidata que nos une para ser una fuerza imparable”, reforzando el eje de su campaña en torno a la unión y la esperanza.

De acuerdo con el calendario del Servicio Electoral (Servel), la propaganda electoral comenzará el próximo viernes 17 de octubre, cuando se emitirá por primera vez la franja televisiva gratuita que se extenderá hasta el 13 de noviembre.