Publicidad
“Demuestra ignorancia”: abogada de familia de Julia Chuñil en picada contra fiscal de Los Ríos PAÍS Archivo

“Demuestra ignorancia”: abogada de familia de Julia Chuñil en picada contra fiscal de Los Ríos

Publicidad
Por: Mesa de noticias de El Mostrador

La abogada Karina Riquelme acusó que la fiscal Tatiana Esquivel “demuestra ignorancia respecto a los pueblos originarios y su relación con la tierra”, luego de que esta negara el carácter activista de Julia Chuñil.

La abogada de la familia de Julia Chuñil, Karina Riquelme, cuestionó las declaraciones de la fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel, quien señaló que “no existen antecedentes que permitan afirmar que ejercía una labor política o de activista organizada”, agregando que la mujer “se dedicaba a su familia y actividades agrícolas”.

En conversación con Radio Universidad de Chile, Riquelme respondió que “no solo demuestra la ignorancia de la fiscal respecto a los pueblos originarios y su relación con la tierra, sino que contradice la propia carpeta de investigación”.

También te puede interesar:
Información inédita de la investigación: qué hay detrás de la desaparición de Julia Chuñil
Información inédita de la investigación: qué hay detrás de la desaparición de Julia Chuñil
“Ha pasado bastante tiempo”: Gobierno exige celeridad en caso Julia Chuñil
“Ha pasado bastante tiempo”: Gobierno exige celeridad en caso Julia Chuñil

La querellante sostuvo que “Julia Chuñil es reconocida como defensora ambiental, vinculada a la protección de territorios ancestrales y sitios de significación cultural hoy en manos de latifundistas y forestales”.

A las críticas se sumó Sebastián Benfeld, representante de Escazú Ahora, quien señaló que resulta “impresentable que la fiscal tenga tiempo para estar dando entrevistas, pero no para reunirse con la familia”.

Recordó además que “Julia defendía novecientas hectáreas de bosque nativo y reivindicaba el trabajo de la comunidad de Putreguel y de las comunidades mapuches en la conservación del medio ambiente”.

Síguenos en:
Síguenos en: Google News
Súmate a nuestro canal en:
Publicidad