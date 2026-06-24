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Por un voto: Senado aprueba en general la idea de legislar la megarreforma impulsada por el Gobierno PAÍS

Por un voto: Senado aprueba en general la idea de legislar la megarreforma impulsada por el Gobierno

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Por: Mesa de noticias de El Mostrador

La iniciativa obtuvo el mínimo de 26 votos favorables requerido para avanzar. Ahora comenzará su revisión en particular en la Comisión de Hacienda. [EN DESARROLLO]

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
El Senado aprobó en general el proyecto de Reconstrucción Nacional, impulsado por el Gobierno, tras alcanzar los 26 votos favorables requeridos. La iniciativa iniciará ahora su discusión en particular en la Comisión de Hacienda y luego será revisada por Medio Ambiente y Trabajo.
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La Sala del Senado aprobó este miércoles en general el proyecto de Reconstrucción Nacional, una megareforma impulsada por el Gobierno que quedó habilitada para iniciar su discusión en particular.

La iniciativa alcanzó 26 votos a favor, el mínimo exigido para dar luz verde a la idea de legislar. La votación registró además una abstención del senador de oposición Pedro Araya (PPD), quien ya había adelantado esa decisión.

Con este resultado, el proyecto pasará ahora a la Comisión de Hacienda. Luego deberá ser revisado por las comisiones de Medio Ambiente y Trabajo.

La Sala realizó una sola votación, de acuerdo con un acuerdo previo, que incluyó tanto la aprobación general de la iniciativa como las normas de quórum especial contenidas en los artículos 14, 16 inciso final y 17.

Esas disposiciones requerían 26 votos favorables, considerando la asistencia total de senadores presentes al momento de la votación.

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