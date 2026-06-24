Por un voto: Senado aprueba en general la idea de legislar la megarreforma impulsada por el Gobierno

La Sala del Senado aprobó este miércoles en general el proyecto de Reconstrucción Nacional, una megareforma impulsada por el Gobierno que quedó habilitada para iniciar su discusión en particular.

La iniciativa alcanzó 26 votos a favor, el mínimo exigido para dar luz verde a la idea de legislar. La votación registró además una abstención del senador de oposición Pedro Araya (PPD), quien ya había adelantado esa decisión.

Con este resultado, el proyecto pasará ahora a la Comisión de Hacienda. Luego deberá ser revisado por las comisiones de Medio Ambiente y Trabajo.

La Sala realizó una sola votación, de acuerdo con un acuerdo previo, que incluyó tanto la aprobación general de la iniciativa como las normas de quórum especial contenidas en los artículos 14, 16 inciso final y 17.

Esas disposiciones requerían 26 votos favorables, considerando la asistencia total de senadores presentes al momento de la votación.