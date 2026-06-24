Conferencia Naval Interamericana: Armada propone operaciones conjuntas en el Pacífico Sur Oriental

El comandante en jefe de la Armada de Chile, almirante Fernando Cabrera, propuso fortalecer las operaciones conjuntas en el Pacífico Sur Oriental durante la XXXII Conferencia Naval Interamericana 2026, realizada en Ciudad de Panamá con la participación de 17 países miembros y delegaciones de Francia y Países Bajos como observadores.

El encuentro tuvo como foco reforzar la cooperación, la interoperabilidad y el intercambio de experiencias entre fuerzas navales del continente, ante desafíos como el crimen organizado transnacional, la protección de los espacios marítimos y la respuesta frente a desastres naturales.

En ese marco, Cabrera sostuvo la necesidad de “generar operaciones conjuntas en el Pacífico Sur Oriental” para mejorar la interoperabilidad, mantener las rutas marítimas libres de amenazas como la piratería y el narcotráfico, y contribuir al resguardo de la biodiversidad.

El jefe naval también subrayó la importancia de fortalecer los vínculos entre marinas para actuar ante emergencias. “Es importante afianzar las relaciones entre nuestras marinas para operar ante catástrofes y acudir como una fuerza de ayuda humanitaria”, señaló.

Durante la cita, Cabrera y su par de la Marina de Guerra del Perú invitaron a participar en las actividades conmemorativas de 2029, cuando se cumplirán 150 años del Combate Naval de Iquique y Punta Gruesa, instancia que relevará las figuras de Arturo Prat y Miguel Grau.