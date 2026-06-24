Fallo en caso Australis: Corte de Apelaciones anuló millonario y polémico laudo arbitral

La Corte de Apelaciones de Santiago acogió el recurso de nulidad presentado por el empresario Isidoro Quiroga y dejó sin efecto el polémico laudo arbitral en el caso Australis, que lo había condenado a pagar una millonaria compensación al gigante chino Joyvio, por el sobreprecio que habría pagado en la compra de la salmonera.

En fallo de mayoría, conformada por el ministro de Corte Guillermo De la Barra Dunner y la abogado integrante Catalina Infante Correa, se decidió anular el fallo arbitral, apuntando al corazón procesal del caso: el laudo del CAM Santiago resolvió algo distinto a lo pedido por las partes.

Según la Corte, Joyvio había demandado la resolución del contrato e indemnización de perjuicios —y, en subsidio, una indemnización autónoma—, pero el tribunal arbitral ordenó una restitución parcial del precio, como si se tratara de una rebaja por menor valor de la empresa.

La Corte de Apelaciones de Santiago sostuvo que esa decisión excedió los términos del arbitraje y vulneró la congruencia procesal. En simple: sin entrar al fondo ambiental o contractual del conflicto, determinó que el tribunal arbitral se salió del marco de lo debatido.

La resolución representa un duro golpe para Joyvio y su equipo legal liderado por Alberto Equiguren, el ahora embajador en Israel, Gabriel Zaliasnik, y que tuvo como abogado litigante al rector de la UDP, el abogado Carlos Peña.

El fallo no fue unánime: el ministro Fernando Valderrama Martínez estuvo por rechazar el recurso, argumentando que la Corte no debía actuar como una segunda instancia y que el sobreprecio sí fue materia discutida durante el arbitraje.

Revisa el fallo en el siguiente link:

Fallo Primera Sala Corte de Apelaciones de Santiago – Caso Australis Joyvio