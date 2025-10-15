Bochornoso: suspenden sesión de la Cámara de Diputados por ausencia de 100 legisladores

Ni los timbres ni los llamados bastaron. La Cámara de Diputados tuvo que suspender su sesión ordinaria de este miércoles después de constatar que más de un centenar de parlamentarios no estaba presente, dejando al hemiciclo vacío y al Congreso en un nuevo bochorno institucional.

El hecho, que no se producía desde 2021, impidió iniciar los debates y votaciones programadas para la jornada. Según el reglamento, se requiere la presencia de al menos 50 diputados para dar inicio a la sesión, pero los intentos por recuperar el quorum fueron infructuosos.

La secretaría de la Cámara decretó la suspensión definitiva y ordenó un procedimiento interno: se cerraron las puertas del hemiciclo y se habilitó el registro manual de asistencia, donde solo quienes estaban dentro pudieron firmar para dejar constancia de su presencia.

En total, más de 100 parlamentarios quedaron fuera de lista y serán multados con el 2% de su dieta, cerca de $160 mil, salvo aquellos con permiso formal o sin goce de sueldo, cuya sanción se reduce a la mitad.

Algunos diputados fueron sorprendidos dando entrevistas o en reuniones mientras sonaban los timbres. Otros, según testigos, intentaron ingresar corriendo sin lograr revertir el fracaso de la sesión.

Desde la mesa de la Cámara, su presidente José Miguel Castro (RN) convocó a una reunión de comités para esta tarde con el fin de reagendar los temas pendientes. Si no hay acuerdo, podría ejercer su facultad de citar unilateralmente una nueva sesión.

El episodio ocurre en plena recta final antes de las elecciones del 16 de noviembre, cuando buena parte de los diputados divide su tiempo entre el Congreso y sus distritos, priorizando las actividades de campaña.

Mientras tanto, los proyectos que debían ser discutidos quedaron sin fecha cierta. El Congreso, nuevamente, cerró sus puertas por falta de quórum y exceso de ausencias.