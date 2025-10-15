La tregua duró poco: UDI arremete contra secretaria republicana por dichos sobre Jaime Guzmán

La aparente calma entre Chile Vamos y el Partido Republicano duró poco. Tras el gesto de Evelyn Matthei, quien en Enade 2025 dijo a José Antonio Kast “te perdono” en un intento por zanjar días de tensión, una nueva controversia reactivó las fricciones dentro de la derecha.

Esta vez, la polémica surgió por declaraciones de la secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, quien afirmó que “si Jaime Guzmán estuviera vivo, apoyaría a Kast y no a Matthei”, en alusión al fundador de la UDI.

Las palabras generaron una dura respuesta del gremialismo. En un comunicado, el secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma, calificó los dichos como “absurdos y desquiciados”, señalando que resulta “patético que alguien que no conoció de cerca a Guzmán sugiera que habría abandonado el partido que fundó”.

“Guzmán creó la UDI porque creyó en una derecha con vocación de mayoría, comprometida con la libertad, la justicia social y el servicio público”, sostuvo Coloma.

El dirigente añadió que el exsenador valoraba el diálogo y los acuerdos por el bien del país, recordando su apoyo a Gabriel Valdés para la presidencia del Senado.

“Mientras algunos prefieren dividir, nosotros preferimos construir”, remarcó.

La UDI exigió disculpas públicas por lo que calificó de “desatinos inaceptables” y emplazó directamente a Kast a pronunciarse sobre los dichos de su secretaria general.

“Después del gesto de Evelyn Matthei en Enade, era indispensable mantener un clima de respeto y buena convivencia. Lo ocurrido va en la dirección contraria”, agregó Coloma.