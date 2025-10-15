“Ruido interno”: Jara responde ante salida de Albornoz, Yeomans y Hirsch del comando

Luego de la salida de tres voceros, Laura Albornoz, Gael Yeomans y Tomás Hirsch, quienes enfrentaron una serie de críticas las últimas semanas, durante esta jornada el comando de la candidata Jeannette Jara lanzó un nuevo diseño comunicacional: quedó a cargo del senador del PPD Ricardo Lagos Weber y de la senadora independiente Alejandra Sepúlveda.

Como respuesta ante la salida de los tres voceros, el comando informó que lo hicieron para darle mayor protagonismo a Jeannette Jara.

Al respecto, Jara manifestó que los diputados Hirsch y Yeomans se concentrarán en la campaña parlamentaria que se avecina, pero que de igual manera “seguirán colaborando”.

“Tengo la mejor percepción de él y espero que siga colaborando en el comando, pero lo cierto es que quienes son diputados o candidatos a diputados, también tienen que concentrarse en su propio distrito y tareas”, señaló.

Sobre la salida de Albornoz, quien estas últimas semanas ha sido la más cuestionada por su trabajo como directora de ENAP, declaró que ella misma fue la que tomó la decisión de renunciar a la vocería del comando. Comentó que lo hizo “para no convertirse en una excusa permanente para que la derecha estuviera atacando la candidatura” y que igualmente seguirá colaborando.

El senador Ricardo Lagos Weber, el nuevo vocero, catalogó esta situación que se vivía en el comando como “ruido interno”: “Era evidente que iba a generar una externalidad no positiva el hecho de contar con voceros que al mismo tiempo son candidatos”.

Eric Aedo, diputado de la Democracia Cristiana, también manifestó que la salida de los diputados Yeomans y Hirsch, les otorga más “libertad” a los parlamentarios: “Para que vuelvan a su trabajo legislativo, pero también a sus temas de reelección”.

A pesar de que el comando quiso quitarle dramatismo al asunto, el diputado Hirsch, militante de Acción Humanista, indicó que hubo “presiones” del Frente Amplio para su salida. Los motivos, según él, fueron porque su partido decidió competir en una lista separada de los demás candidatos oficialistas.

Por su parte, Yeomans, diputada del Frente Amplio, quiso quitarle importancia al asunto e hizo un llamado a concentrarse en Jeannete Jara: “Empieza una nueva etapa de esta campaña en donde lo que se busca es dar un protagonismo a nuestra candidata, entendiendo que estamos en la recta final”.