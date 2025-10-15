Un Chadwick en problemas: sorprenden a hijo del exministro manejando sin licencia

Una fiscalización rutinaria terminó con el retiro de circulación del vehículo de Andrés Chadwick Costa, hijo del exministro del Interior del mismo nombre.

El hecho ocurrió este miércoles en Apoquindo con El Bosque, comuna de Las Condes, durante un operativo conjunto del Ministerio de Transportes y Carabineros.

Los inspectores detectaron que el automóvil, un Renault Clio 2007, circulaba con sus papeles vencidos. Al revisar la situación del conductor, constataron además que no portaba licencia de conducir ni la documentación completa del vehículo.

Según información de Carabineros, el auto —que figura a nombre de Chadwick Costa— acumula 330 multas impagas desde 2009, de acuerdo con los registros del Registro Civil, confirmados por BioBioChile.

Por orden de los fiscalizadores, el vehículo fue retirado de circulación y trasladado a un recinto municipal. El conductor se retiró del lugar sin emitir declaraciones.

Andrés Chadwick Costa, comunicador audiovisual, ha trabajado en diversas campañas políticas y fue productor general de la Presidencia durante el segundo gobierno de su tío, el fallecido expresidente Sebastián Piñera. Actualmente, presta servicios en la Municipalidad de Providencia.