José Zara, ex DINA, cumple condena por caso Prats: “No tengo que pedirle perdón a nadie”

El exintegrante de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA) y brigadier en retiro del Ejército José Zara reafirmó su inocencia en una entrevista con Televisión Nacional, pese a haber sido condenado a 15 años de cárcel por el asesinato del general Carlos Prats y su esposa, Sofía Cuthbert, ocurrido el 30 de septiembre de 1974 en Buenos Aires.

Zara, de 82 años, fue detenido nuevamente el 27 de agosto pasado, pocos días después de haber cumplido su pena en Punta Peuco, debido a la investigación por el homicidio de Ronni Moffit, secretaria del excanciller Orlando Letelier, asesinada en Washington en 1976.

En la conversación, el exmilitar aseguró que no tuvo participación en el atentado contra el matrimonio Prats-Cuthbert y que nunca estuvo en Buenos Aires. Sostuvo que “lo que hicieron con el general Prats lo considero algo ignominioso, más aún cuando iba su señora esposa”, y apuntó a Michael Towley, figura clave en el caso, a quien acusó de ser “un agente doble de la CIA”.

A pesar de haber firmado una carta de perdón en 2016 junto a otros condenados de Punta Peuco, Zara negó la necesidad de disculparse públicamente en la actualidad y afirmó que “no tengo nada que pedirle perdón a nadie”, agregando que “solamente me arrodillo ante mi Dios todopoderoso” y que, si hubiese cometido algún delito, “pido perdón y asumo las consecuencias”.

Respecto a la posibilidad de colaborar con el Plan Nacional de Búsqueda, el exoficial dijo estar dispuesto, pero condicionó su cooperación a que antes se revisen “todos los huesos que están en el Servicio Médico Legal escondidos”. Señaló que si contara con información concreta “cooperaría, porque es algo en lo que yo no he participado”.