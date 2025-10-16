Polillas en maletas de comitiva presidencial atrasan llegada del Presidente Boric

Polillas en las maletas de la comitiva presidencial dilataron la llegada del Presidente Gabriel Boric, que arribaba de su viaje a Italia. El insecto fue encontrado en el equipaje del avión que llegó esta mañana al Grupo 10 de la Fuerza Aérea de Chile (FACh).

La salida del Presidente Boric y su comitiva se demoró debido a protocolo del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) que se debe efectuar en estos casos, el cual indica que se debe fumigar todo el avión antes de sacar el equipaje.

Ante este atraso, el Presidente Boric pudo retirarse. En cambio, su comitiva tuvo que esperar en el avión a que terminara el proceso de limpieza.

El Presidente Boric, producto de este pormenor, llegó a La Moneda a las 9 am.