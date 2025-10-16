Presidente Boric se reunirá con ministro Pardow por error de cálculo de la CNE en cuentas de luz

El Presidente Gabriel Boric sostendrá una reunión con el ministro de Energía, Diego Pardow, para analizar el error metodológico en las tarifas eléctricas, que ha desatado críticas tanto de la oposición como del oficialismo.

El Mandatario llegó cerca de las 9:00 horas al Grupo 10 de la Fuerza Aérea, tras su gira oficial por Roma y el Vaticano, y se dirigió directamente a La Moneda, en medio de la tensión política generada por el caso. Desde la oposición, la UDI anunció una acusación constitucional contra Pardow, a la que se han sumado otras colectividades del sector.

Durante la mañana, el secretario de Estado participó en el Summit Transformación Energética 2025, donde se refirió a su continuidad en el cargo: “Mi permanencia en el cargo depende del Presidente de la República”.

Pardow también explicó las instrucciones que le entregó el Jefe de Estado tras su regreso al país: “Primero, tratar de acompañar la explicación de manera clara y transparente a la ciudadanía y, por otro, abordar la resolución de este problema lo antes posible. Y eso es precisamente en lo que estamos”.

Consultado por las declaraciones de la candidata oficialista Jeannette Jara, quien pidió su salida, Pardow respondió con cautela: “Tiene todo el derecho a llevar adelante su candidatura, obviamente es su opinión, y es válida”.