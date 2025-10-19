DC califica de “inaceptable” uso de imagen de Aylwin en franja de RN

La Democracia Cristiana (DC) manifestó este domingo su “profundo rechazo” ante el uso de la imagen del expresidente Patricio Aylwin en la franja electoral de Renovación Nacional (RN).

El reclamo surgió luego de que en el primer capítulo de la franja televisiva de RN —dedicado a homenajear al fallecido expresidente Sebastián Piñera— apareciera brevemente Aylwin recibiendo la banda presidencial durante el cambio de mando de 1990.

A través de una declaración pública, el partido calificó la situación como “inaceptable” y acusó un intento de apropiación de la figura del exmandatario, “un humanista cristiano comprometido con la justicia social, la reconciliación y la democracia, valores que muchos de quienes hoy lo invocan no respaldaron ni respetaron durante su gobierno”.

Transición

En el texto, la colectividad sostuvo que “Patricio Aylwin condujo la transición a la democracia con prudencia, coraje y convicción, enfrentando la incomprensión y la oposición de quienes hoy, de manera oportunista, buscan asociarse a su imagen”.

“La figura de Aylwin pertenece a Chile, pero su visión, su pensamiento y su ejemplo nacen y se sostienen en los valores de la Democracia Cristiana. Invocarlo con fines políticos ajenos a esos valores es una falta de respeto a su memoria y a la historia reciente del país”, añadieron.

Finalmente, el partido llamó a “todos los sectores políticos a actuar con honestidad y coherencia, evitando distorsionar el legado de quienes, como Aylwin, trabajaron incansablemente por la unidad, la democracia y la dignidad de las personas”.

“Patricio Aylwin fue, es y será siempre un referente de la Democracia Cristiana y del Chile que busca justicia, verdad y respeto”, concluyó la declaración.