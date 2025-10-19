Oasis chileno se convierte en la segunda ciudad del país con más buses eléctricos

Nueva flota en pleno desierto:

Este jueves comenzaron a operar 121 buses eléctricos en Copiapó, en pleno desierto de Atacama, uno de los más áridos del mundo.

Transformación del transporte público:

Según el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, esta incorporación marca una “transformación enorme” en una ciudad que enfrentaba un fuerte deterioro en su transporte colectivo.

Liderazgo regional:

Copiapó se convierte en la segunda ciudad de Chile con más buses eléctricos después de Santiago, y en la primera de Sudamérica en resolver completamente su movilidad urbana con este tipo de transporte.

Impacto diario:

Los nuevos buses, fabricados por la marca china King Long, beneficiarán a cerca de 25.000 personas al día.

Paridad en el volante:

La mitad de los conductores de la nueva flota son mujeres. Entre ellas, Severina Huanca, migrante boliviana, quien celebró la oportunidad de manejar un bus eléctrico: “Estoy orgullosa de este momento”.

Orígenes de la flota:

Los buses llegaron desde Shanghai al Puerto de San Antonio, cruzaron Chile en caravana y fueron desplegados en oleadas hasta Copiapó.

Menos contaminación para una ciudad minera:

Las autoridades destacaron el aporte ambiental del proyecto en una ciudad marcada por la actividad minera y la polución. La flota eléctrica ayudará a mejorar la calidad del aire y la vida urbana.

Compromiso climático nacional:

Chile busca ser carbono neutral al 2050 y exige que desde 2035 todos los vehículos nuevos que ingresen al país sean de cero emisiones.