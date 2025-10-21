Fiscalía formalizará por homicidio a delincuentes en fuga que dieron muerte a niño en Recoleta

La Fiscalía Centro Norte confirmó que presentará cargos por homicidio contra los dos delincuentes que provocaron el choque y posterior vuelco de un furgón escolar en Recoleta, donde murió un niño de 11 años.

El fiscal Fernando García explicó que “la idea del Ministerio Público es que no se les comunique cargos por cuasidelito de homicidio, sino que directamente por homicidio”, agregando que “el reproche que se les formule debe ser el más alto”.

El accidente ocurrió mientras los imputados huían tras asaltar a un adolescente. Durante la fuga, impactaron el vehículo escolar que transportaba a seis menores. Según el Ministerio Público, el conductor del automóvil “dio positivo a cocaína”, lo que refuerza la tesis de homicidio y no accidente. Ambos detenidos, de 28 y 31 años, suman 20 detenciones previas por delitos como robo con violencia y porte de arma blanca.

El fiscal García sostuvo que la conducta de los imputados representa un riesgo extremo para la sociedad: “No estamos ante un hecho fortuito; estamos ante sujetos que, en medio de la comisión de un delito, causan la muerte de un niño”. Confirmó que la Fiscalía pedirá la prisión preventiva para ambos.

Caso del adulto mayor

En paralelo, se indaga la participación de un adulto mayor que persiguió a los antisociales usando una baliza y elementos de apariencia policial.

En conversación con Chilevisión antes de ser detenido, José Luis del Real justificó su actuar señalando: “Todos tenemos que poner un granito de nuestra parte (…) ese furgón escolar pudo haber traído a tu hija”.

Horas después, quedó en libertad tras ser detenido por el porte de la baliza, ya que es una infracción al Código de Justicia Militar, pero finalmente quedó en libertad y apercibido para volver a ser interrogado en los próximos días.

La comunidad escolar suspendió clases y se anunciaron jornadas de apoyo psicosocial. La fiscalía reiteró que buscará la pena más alta contemplada para este tipo de delitos, resaltando que el caso “no puede quedar en una figura culposa dada la evidencia recopilada”.