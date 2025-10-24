Bárbara Figueroa reitera que eventual gobierno de Jeannette Jara “no es continuidad” de Boric

La secretaria general del Partido Comunista (PC), Bárbara Figueroa, marcó distancia del gobierno de Gabriel Boric y afirmó que un eventual gobierno de Jeannette Jara no sería de continuidad con la actual administración.

“Somos distintos, por algo esta es la candidatura de Jeannette Jara“, afirmó la número dos del PC en conversación con La Tercera, consultada por los diferentes cruces de opinión entre el comando y Palacio ―como la distancia que tomó la exministra respecto del Presidente tras emitir críticas en cadena nacional contra José Antonio Kast, o la velocidad en la que pidió responsabilidades tras el alza de tarifas eléctricas por un error de cálculo, aludiendo directamente al exministro de Energía Diego Pardow―.

“No es continuidad. Acá hay que tener mucho cuidado, porque cuando uno encapsula el concepto de la continuidad, es como blanco y negro. Evidentemente hay matices. Hay un contexto distinto, hay urgencias diferentes. Tercero, Jeannette Jara tiene experiencia en dos gobiernos”, añadió, citando el hito que marcó la salida del exsubsecretario de Previsión Social Christian Larraín tras ser denunciado por acoso sexual.

Con respecto a la salida de Diego Pardow, Figueroa afirmó: “Lo que dijo nuestra candidata fue que ‘en mi gobierno, las responsabildiades políticas se van a asumir inmediatamente’. ¿Eso significa una crítica al gobierno? No, es dar cuenta de un estilo: si alguien cree que nosotros vamos a venir a calentar el asiento, que vamos a estar reflexionando 1000 horas antes de tomar decisiones, no”.

Las palabras de Figueroa hacen eco de lo que ya había delimitado en julio pasado: “Evidentemente no podemos ser continuidad del gobierno”, afirmó en Estado Nacional, asegurando que el próximo ciclo político será uno distinto, y que por lo mismo “vamos a tener propuestas sobre la mesa, que no solamente son la continuidad de un programa, también son propuestas innovadoras para este minuto”.