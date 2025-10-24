ME-O adelanta acciones judiciales tras ser absuelto por SQM: “Mi calvario no me lo devuelve nadie”

Tras ser absuelto de delitos tributarios en el marco del caso SQM ―cuyo veredicto se leyó este miércoles tras casi 11 años de investigación sin condenados ― el candidato presidencial independiente Marco Enríquez-Ominami afirmó que tomará acciones legales.

Enríquez-Ominami fue investigado durante una década por la facilitación de facturas ideológicamente falsas de la sociedad de su exasesor Cristián Warner (también absuelto en el caso) a la minera química, por un monto superior a los $ 391 millones.

En entrevista durante la jornada de ayer con Radio Cooperativa, el ahora eximputado, que calificó todo el proceso como “un calvario”, afirmó que buscará que “ningún chileno padezca lo que yo viví”.

“Anuncio que esto tendrá consecuencias, por el bien de los chilenos. Mi calvario no me lo devuelve nadie. La tortura, nadie. Buscaremos la fórmula y lo haré a partir de hoy, como candidato y también como sujeto de derecho en estado de inocencia ratificada en dos juicios penales orales. Que ningún compatriota padezca lo que yo viví; no sé si un ser humano puede soportar lo que yo viví”, sostuvo.

Horas después ahondó en su intención durante su participación en el programa Candidato, llegó tu hora. En el espacio televisivo, afirmó que el lunes será el día que ingrese la denuncia: “Primero que se esclarezca cómo se creó este caso; dos, queremos los emails entre los fiscales, que son algunos públicos, de cómo decidieron sólo meterme a mí y no a los demás líderes políticos; y tercero, que haya una consecuencia administrativa“, aseveró, sin revelar si la acción se extenderá a alguno de los intervinientes del caso.

Asimismo, apuntó sus dardos contra la esfera política de izquierda: además de criticar a la “izquierda woke” y su ciclo político de los últimos años, afirmó que existió una intención de aprovechamiento del caso.

“Las cicatrices que tengo en el cuerpo, los dolores que me hayan tratado de meter preso 11 años, y que la clase política ayer y hoy, que ninguno haya tenido la dignidad de pedir perdón, los que me acusaron, de expresarse respecto a la sentencia implacable, es un dolor”, aseguró también en el programa, añadiendo que en la centroizquierda “se aprovecharon de la caída mía. Todo el Frente Amplio se aprovechó de que yo cayera, y me dispararon encima. No reconocen la presunción de inocencia”.