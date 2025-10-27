Analista político Mario Herrera: “Matthei no logra enganchar con los sectores de clase media”

El analista político y director del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Talca, Mario Herrera, evaluó el escenario presidencial tras el último debate televisado y afirmó que la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei enfrenta dificultades para expandir su base electoral.

“Matthei no logra enganchar con un público más amplio, con los sectores de clase media, con los sectores moderados de Chile”, sostuvo en conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler, señalando que mientras la candidata apunta a consolidar apoyos políticos dentro de la derecha, ha descuidado el voto ciudadano independiente, que considera crucial en esta etapa de la campaña.

Según Herrera, el despliegue comunicacional de José Antonio Kast, del Partido Republicano, también muestra señales de desgaste, lo que explicaría el avance de Johannes Kaiser (PNL), quien estaría capturando parte importante de su electorado. “No es una baja de Matthei, sino que más bien es una baja de José Antonio Kast. Lo que está pasando ahí es que Johannes Kaiser está capturando parte de la votación de Kast”, afirmó.

En este contexto, el analista señaló que el escenario de un triple empate entre Kast, Matthei y Kaiser “ya se empieza a consolidar como tendencia”, lo que podría tener consecuencias directas en la segunda vuelta presidencial.

Herrera advirtió que cualquiera de los candidatos del sector que avance “lo hará con un porcentaje menor, del orden del 15% o 20%, y eso crea el impacto de tener que crecer hasta el 50%, una brecha muy grande que deberá cubrir” en un escenario altamente competitivo.