Gobierno en alerta por rodadas de motos en Halloween: “No son propias de nuestro país”

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió a las rodadas de motociclistas que se han registrado durante la celebración de Halloween, advirtiendo que este tipo de actividades no estarán permitidas y serán objeto de fiscalización. La autoridad señaló que estas prácticas, originarias de países caribeños, se han desarrollado en distintas comunas y generan preocupación entre los vecinos.

Durante el anuncio de medidas para el fin de semana largo, Vallejo recordó que el año pasado “fue una realidad las famosas rodadas de motociclistas y esto es algo que no podemos permitir en nuestro país”.

Agregó que estas acciones “han generado temor, sensación de inseguridad, no están permitidas y, por lo tanto, queremos decirles a los motociclistas que traen estas prácticas culturales que no son propias de nuestro país, que vamos a hacer aplicar la ley y que vamos a desarrollar todos los controles necesarios para que estos actos no se desarrollen en nuestros barrios, en nuestras calles, porque son actos temerarios”.

La ministra detalló que se implementarán controles de identidad, migratorios y de documentación de los vehículos utilizados en estas rodadas. “Van a haber controles no solamente de identidad, sino que también control migratorio y por cierto, el control de los papeles de los vehículos, en este caso, las motos que son usadas para estas rodadas”, aseguró.

Vallejo reiteró que el Gobierno desplegará un operativo amplio para prevenir que estas actividades se repitan. “Va a haber un despliegue fuerte de control. Quiero insistir con esto porque hay mucha gente que ha lamentado tener que pasar y vivir esta experiencia que no son graciosas. Esto no es gracioso, genera temor, inseguridad y son cuestiones de orden público que acrecientan lamentablemente la sensación de inseguridad de nuestros vecinos y vecinas”, concluyó.