Boric impulsa alianza verde con Nueva Zelanda y Singapur en su primera intervención en APEC

En su primera intervención en la cumbre de APEC que se realiza en Corea del Sur, el Presidente Gabriel Boric encabezó el lanzamiento de las negociaciones del Green Economy Partnership Agreement (GEPA), junto a los primeros ministros de Nueva Zelanda, Christopher Luxon, y Singapur, Lawrence Wong. El acuerdo busca consolidar una alianza por la economía verde entre los tres países, centrada en sostenibilidad, innovación y transición energética.

Boric señaló que las tres naciones trabajaron con sus ministros para dar inicio a esta negociación, que —según dijo— sigue la línea de otros acuerdos multilaterales impulsados de forma consistente en foros internacionales. “Tenemos que llevar nuestros modelos económicos que sean armoniosos con el medio ambiente y con aquellas personas con quienes vivimos”, afirmó.

El Mandatario enfatizó la urgencia de actuar con mayor decisión ante lo que definió como “la triple crisis de biodiversidad, cambio climático y sus efectos”. “Aunque el diagnóstico es compartido por muchos líderes, aún no es una realidad global. Es una lucha constante abordar esta evolución como un esfuerzo multilateral”, agregó.

“Chile, Nueva Zelanda y Singapur son relevantes en la comunidad internacional”. En esa línea, resaltó los avances nacionales hacia la carbono neutralidad en 2050, respaldados por políticas de Estado que impulsan el hidrógeno verde y las energías renovables no convencionales, como la solar y la eólica. “Hoy, el 70% de nuestra electricidad proviene de fuentes limpias”, subrayó.

También destacó proyectos emblemáticos como el parque eólico Horizonte, el más grande de América Latina, y el mayor parque de baterías de la región, que refuerzan el liderazgo chileno en energías limpias.