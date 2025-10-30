Kaiser advierte a Bolivia: cerrarán fronteras y “van a tener que cambiar el nombre” a La Paz

El candidato presidencial del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, aseguró en un acto de campaña en Osorno que, de llegar a La Moneda, “vamos a cerrar la frontera con Bolivia”.

En el mismo discurso, el diputado añadió que “se acabó el ‘chistecito’ de Bolivia” y advirtió que si se producen nuevas humillaciones “en La Paz lo van a pasar muy mal y le van a tener que cambiar el nombre a la capital, porque La Paz no va a ser”.

Kaiser vinculó esta postura a su plan de seguridad y a la exigencia de cooperación por parte del país vecino para la reconducción de extranjeros en territorio chileno. Recordó que, ante la falta de colaboración, su gobierno podría aplicar medidas drásticas: “En la medida en que Bolivia no controle o no ayude al control de frontera, no reciba de vuelta a las personas que deja pasar por su territorio a nuestro país, nosotros aquellas franquicias que van más allá del tratado de Ancón, del tratado de Paz y Amistad con Bolivia, las vamos a reducir a cero”.

El candidato insistió en que no tolerará el contrabando ni el tráfico de personas en la frontera: “No vamos a permitir que desde Bolivia siga entrando impunemente contrabando, se siga produciendo tráfico de personas. No vamos a permitir que se produzca un hoyo negro de criminalidad en nuestra frontera con Bolivia, y que Bolivia, más encima, utilice el arma de inmigración masiva para desestabilizarnos a nosotros”.

Las declaraciones formaron parte de un mitin en la Región de Los Lagos, donde Kaiser planteó su tesis de endurecimiento de controles fronterizos y reclamó un cambio en la relación bilateral si no existe cooperación en materia migratoria y de seguridad.