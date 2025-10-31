Data Influye devuelve el segundo lugar a Kast y deja tercero a Kaiser

A diferencia de los resultados de la encuesta La Cosa Nostra, la encuesta Data Influye regresó al candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, a la segunda posición de la carrera presidencial, con 20 puntos, solo 7 detrás de la representante del PC y el oficialismo, la exministra Jeannette Jara, con 27 puntos.

Luego de ambos se posiciona el diputado y líder del Partido Nacional Libertario; Johannes Kaiser, con 13 puntos, seguido por la representante de Chile Vamos, Evelyn Matthei. Franco Parisi está muy cerca de ella según este sondeo, con 9 puntos; mientras que Harold Mayne Nicholls aparece más abajo, con 3 puntos. Le siguen Marco Enríquez Ominami, con 2, y Eduardo Artés, con 1.

De acuerdo con la proyección realizada por la misma empresa, en las elecciones del 16 de noviembre debería ganar Jeannette Jara, con 31 puntos. Segundo debería ser José Antonio Kast, con 24 puntos; tercero Johannes Kaiser, con 15, y cuarta Evelyn Matthei, con 13.

Luego vendrían Parisi, con 10; Mayne-Nicholls, con 3; Enríquez-Ominami, con 2, y Artés, con 1.

La encuesta también preguntó a los votantes sobre su visión acerca del presidente Boric, arrojando un nivel de aprobación de la forma en que está conduciendo el gobierno de 34% y de desaprobación de 49%.

En cuanto a los temas que pueden afectar o debilitar políticamente al actual gobierno, el 38% piensa que el principal de estos es la delincuencia, seguido por la corrupción (14%) y por ser minoría en ambas cámaras del congreso (10%). En cuarta posición está la situación económica (9%) y en quinta la migración (9%).

