Encuesta de La Cosa Nostra: Kaiser y Matthei empatan en segundo lugar y Kast baja al cuarto

José Antonio Kast relegado a la cuarta posición y Johannes Kaiser y Evelyn Matthei empatados en el segundo lugar, con exactamente la misma intención de voto, son las principales sorpresas de la última encuesta de La Cosa Nostra (LCN), dirigida por el sociólogo Alberto Mayol.

En el primer lugar se encuentra la candidata de la izquierda, Jeannette Jara, con 33.5, seguida por Kaiser y Matthei, cada uno de ellos con 19.3%. Más atrás aparece Kast, con 17.7.

En quinta posición está Franco Parisi, con 4.5; seguido de Harold Mayne-Nicholls, con 4.3. Marco Enríquez-Ominami registra un 0.7% de intención de voto y Eduardo Artés marca cero.

En segunda vuelta, en caso de que Jara se enfrente a Kast, este triunfaría con un 56% de los votos frente a un 44%. Si la contendora de la representante del Partido Comunista es Evelyn Matthei, el triunfo de la derecha sería más holgado (61% vs 39%) y, en el caso de que el segundo nombre en el balotaje fuera Kaiser, las cifras se estrecha un poco, pero seguiría habiendo un triunfo de la actual oposición: 55% para Kaiser y 45% para Jara.

Cabe indicar que en la encuesta quincenal previa, realizada por la misma empresa, Mayol efectuó una proyección de los votos para el 16 de noviembre, a partir de las evaluaciones previas de los tres candidatos que representan a las derechas chilenas, concluyendo que estos llegarían a un empate técnico el día de las elecciones.

Sin embargo, esta es la primera encuesta, después de al menos cinco meses, que muestra un descenso del candidato del Partido Republicano en favor de Kaiser y Matthei, pues en la encuesta de LCN correspondiente a la primera semana octubre, Kast estaba en la segunda posición, con 20.7%; seguido de Matthei, con 18.3%, y por Kaiser, con 16.7%. En esa misma encuesta, en tanto, Jara registraba 36%.

Cabe indicar que a contar del domingo comienza la prohibición de publicar encuestas en función de la Ley 20.900, por lo cual los últimos sondeos que se conocerán serán los que vean la luz el sábado.

