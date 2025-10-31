Harold Mayne-Nicholls admite que votó por el Sí en plebiscito de 1988

El candidato independiente a la presidencia, Harold Mayne-Nicholls, tuvo que salir a aclarar cuál fue su voto en el plebiscito de 1988, luego de que reconociera que no dijo la verdad cuando aseveró en distintas entrevistas que había votado por el “No”.

En efecto, al momento de reunir firmas para su candidatura, el candidato dijo, en el programa “Car-curo” de Pedro Carcuro, que su voto fue en contra la continuidad de Pinochet, que es lo mismo que aseveró en el programa “De Frente” de Tomás Mosciatti. Cuando este le preguntó por su voto en 1988, Mayne-Nicholls declaró que votó “por el “No”. Qué bueno que me lo pregunta, porque el otro día quise no decirlo y se armó un revuelo, y he descubierto que para la opinión pública es muy importante conocer todo para atrás”.

Sin embargo, en una entrevista con La Tercera el periodista Felipe Bianchi le preguntó si era cierto que había votado por el “Sí”, frente a lo cual aseveró que “la historia me enrrostra a diario ese grave error. Por eso voto en cada elección. Aprendí, con hechos, el valor de preservar la democracia“.

Durante la noche de este jueves, consultado nuevamente en el programa “Candidato, llegó tu hora” de TVN, le pidieron aclarar la evidente contradicción. Allí, Mayne-Nicholls asumió su error: “Me equivoqué en votar por el Sí”, dijo, afirmando que “siempre quedé convencido de que había votado por el No, habiendo votado por el Sí después de todo lo que pasó. Me equivoqué”, continuó.

“El error de haber votado por el Sí me persigue, y eso me hizo decirle a Pedro (Carcuro) que había votado por el No”, agregó.

“Me avergüenza de todas maneras. No le dije la verdad”, concluyó.

Las declaraciones del candidato han generado amplio debate en redes sociales y en el ámbito político, donde distintos sectores han cuestionado su credibilidad de cara a la elección presidencial. A esto se suma, que durante esta semana el candidato presidencial fue acusado por el periodista y exconcejal UDI Antonio Neme Fajuri de haberlo agredido físicamente, tras un incidente ocurrido el martes en el Prince of Wales Country Club de La Reina.

Neme, padre del también periodista José Antonio Neme, presentó una denuncia por lesiones leves en la 37 Comisaría de Vitacura. Según su relato, reconoce haberlo insultado en primera instancia, “pero luego me voy a mi automóvil y él se mete por la ventana y me agredió con combos. Por eso fui a una unidad policial”. A lo anterior, agregó que “me golpeó fuerte, me pegó en el rostro y quedé con heridas en el labio. Yo sí me defendí también”. Tras la denuncia, se dirigió a un Cesfam a constatar lesiones.

Revisa el video de Mayne-Nicholls en TVN: