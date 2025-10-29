Mayne-Nicholls acusado de agresión por exconcejal Neme: candidato ofreció disculpas a “ciudadanía”

“Denuncié a esta persona por reventa ilegal de entradas en los estadios. En esa época él trabajaba en Canal 13 y yo era el jefe de prensa FIFA de la sede Burdeos de ese mundial. Mi obligación ética y profesional era denunciar este ilícito, del que existen grabaciones”, así explicó el candidato Harold Mayne-Nicholls la “pelea” que arrastra desde el Mundial de Francia 98 con el experiodista de Canal 13 y exconcejal de Ñuñoa, Antonio Neme Fajuri.

Es que el candidato presidencial independiente Harold Mayne-Nicholls fue acusado por Neme Fajuri de haberlo agredido físicamente, tras un incidente ocurrido el martes en el Prince of Wales Country Club de La Reina.

Neme, padre del también periodista José Antonio Neme, presentó una denuncia por lesiones leves en la 37° Comisaría de Vitacura. Según su relato, reconoce haberlo insultado en primera instancia, “pero luego me voy a mi automóvil y él se mete por la ventana y me agredió con combos. Por eso fui a una unidad policial”. A lo anterior, agregó que “me golpeó fuerte, me pegó en el rostro y quedé con heridas en el labio. Yo sí me defendí también”. Tras la denuncia, se dirigió a un Cesfam a constatar lesiones.

Harold Mayne-Nicholls, quien se encontraba en la Región del Biobío por su campaña, reconoció la discusión: sostuvo que el conflicto data de 1998, cuando se desarrollaba la Copa del Mundo en Francia.

Desde entonces ―acusa Mayne-Nicholls―, Neme “me persigue y acosa realizando publicaciones en mi contra. En este período de campaña ha hecho lo mismo en redes sociales“.

Sobre el hecho, relató que en los estacionamientos del club “escuché a una persona gritarme insultos. No me di cuenta de quién era. Al acercarme supe que era esta misma persona, quien me golpeó de puño en el rostro y también con la puerta del automóvil que conducía. Yo me defendí, y es en ese instante se produjo un forcejeo“.

El candidato concluyó reconociendo que “de todas formas, entiendo que no es la forma adecuada de reaccionar de un candidato presidencial y por esta razón extiendo mis disculpas a la ciudadanía”.

De acuerdo a la denuncia policial consignada por La Tercera, Neme declaró que la discusión verbal, originada por “rencillas anteriores”, escaló a un forcejeo donde Mayne-Nicholls “le habría propinado un golpe de puño, situación ante la cual el denunciante reaccionó de la misma manera”.

Sin embargo, tras ser informado de que los antecedentes serían traspasados a la Fiscalía, “el denunciante manifestó su decisión de no perseverar en la denuncia ni de someterse a constatación de lesiones”. Carabineros, no obstante, denunció los hechos por oficio al Ministerio Público.