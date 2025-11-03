Analista político Tomás Duval: “Fue error de Matthei” hacer crítica al Plan Nacional de Búsqueda

El analista político y académico de la Universidad Autónoma, Tomás Duval, consideró que la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, cometió un “error” al cuestionar el Plan Nacional de Búsqueda impulsado por el Gobierno, afirmando que para algunas personas “no es búsqueda, es venganza”.

“Fue un error de Matthei hacer esa crítica justo cuando estaba convocando a un grupo de personas de centroizquierda”, afirmó Duval en conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler, quien calificó la declaración como “una crítica despiadada y sin mucha profundidad”, lo que a su juicio “refleja una falta de estrategia”.

El académico explicó que “la gran estatura que tuvo en las encuestas Evelyn Matthei fue cuando ella venía saliendo de ese perfil de alcaldesa, eficiente, ejecutiva, que reaccionaba rápido. Eso se le perdió en el transcurso de la candidatura, junto a otros errores”.

En ese sentido, Duval agregó que “el último error no forzado fue decir que el Plan de Búsqueda era un plan de venganza. Me parece que no tiene sentido, refleja una falta estratégica”.

A su juicio, en esta etapa de la campaña “lo relevante es resaltar la figura de la candidata, más que abrir nuevas polémicas, porque ya no hay tiempo para eso”.