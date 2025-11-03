“Inexplicable”: RN llevará al Tribunal Supremo a Desbordes por apoyo a candidato republicano

El presidente de Renovación Nacional (RN), Rodrigo Galilea, expresó su sorpresa y molestia por el respaldo público del alcalde de Santiago, Mario Desbordes, a la candidatura a la reelección del diputado del Partido Republicano, Álvaro Carter. El gesto fue interpretado como un desaire a la abanderada de RN, Ximena Ossandón, quien compite por el mismo escaño.

“Es una señal para mí inesperada, jamás hubiera pensado que algo así pudiera ocurrir”, señaló Galilea en conversación con Canal 24 Horas.

Añadió que el hecho “no representa un problema mayor” dentro de la coalición, precisando que “es una cuestión absolutamente minoritaria; la inmensa mayoría del partido y del pacto apoya a la gente del pacto”.

El senador informó que desde la directiva de RN pedirán a Desbordes “rectificar” sus dichos y confirmarán el envío de los antecedentes al Tribunal Supremo del partido. “Será este el que decida qué medidas tomar”, explicó.

Consultado sobre los motivos detrás del apoyo al candidato republicano, Galilea evitó especular: “No esbozaré ninguna hipótesis. Para mí es inexplicable que una persona como Mario Desbordes haga lo que hizo hoy en la mañana”.