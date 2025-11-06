Exfiscal Marisa Navarrete y caso Vivanco: “Si tienes dinero, vas a poder tener fallos a tu favor”

La exfiscal y abogada penalista Marisa Navarrete calificó como “gravísimo” el impacto del caso “Muñeca Bielorrusa”, el que fue revelado por El Mostrador y el que involucra a la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, su pareja Gonzalo Migueles y los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos, acusados de tráfico de influencias y corrupción.

En conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler, Navarrete afirmó que la trama “viene a deslegitimar todo el sistema”, porque confirma la idea de una justicia desigual: “Si tienes dinero, vas a poder tener fallos a tu favor”, señaló. Añadió que “quienes están involucrados son personas cuyos nombramientos dependen del Poder Judicial”.

Sobre la georreferenciación de celulares que ubicó una presentación judicial en la casa de Vivanco, la exfiscal destacó el avance investigativo: “Solo felicitar la investigación, porque no estamos acostumbrados a llegar a este nivel en este tipo de delitos”.

Finalmente, advirtió que la estructura detrás del caso tiene rasgos de criminalidad organizada: “Siempre pensamos en el crimen organizado como narcotráfico, pero si esto no lo es, entonces estamos ignorando lo que realmente afecta los bienes jurídicos del país”, concluyó.