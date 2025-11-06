“Para ahorrar problemas”: Jara no descarta renunciar al PC si sale electa Presidenta
Jeannette Jara afirmó que “es bien probable” que renuncie o suspenda su militancia comunista si resulta electa presidenta. “Para ahorrar problemas, mis fuerzas van a estar en conducir Chile”, dijo, recalcando que representará a toda la ciudadanía y no solo a su partido.
La candidata presidencial del oficialismo y la Democracia Cristiana, Jeannette Jara, señaló que evalúa dejar en pausa o renunciar a su militancia en el Partido Comunista en caso de ganar la elección del 16 de noviembre.
“Es bien probable, porque se ha generado tanta controversia con aquello… no quiero que existan más cargas sobre una responsabilidad que yo tendría eventualmente como Presidenta”, afirmó en Radio Cooperativa.
Agregó que su intención es “gobernar a la ciudadanía y no a los militantes de un partido”, por lo que considera que suspender o dejar su militancia sería “para ahorrar problemas”.
La exministra precisó que no ha tomado una decisión definitiva, pero insistió en que su objetivo será presidir “a los chilenos que piensan como yo y a los que no también”, subrayando la necesidad de gestos que muestren amplitud política.
Jara también aludió al candidato republicano José Antonio Kast, afirmando que “el único que tiene un partido único es Kast, donde nadie opina salvo él, y quien se sale de la línea termina fuera”.