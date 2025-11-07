Gobierno arremete contra Kaiser y de paso le pega a Matthei y a Kast por “silencio cómplice”

El Gobierno del Presidente Gabriel Boric elevó el tono contra el candidato del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, luego de que éste señalara en el debate de la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi) que, de llegar a La Moneda, estaría dispuesto a indultar a Miguel Krassnoff y a otros condenados por delitos de lesa humanidad.

La ministra vocera Camila Vallejo afirmó en CNN Radio Chile que “en elecciones pasa que hay una competencia de frases, quien logra marcar un poquito más, pero lo importante es no perder de vista la importancia de resguardar nuestros principios democráticos y ciertos consensos”.

Consultada por esos consensos, sostuvo que “los criminales más peligrosos de nuestro país tienen que estar presos, independientemente de la edad que tengan, cumpliendo sus condenas establecidas por la justicia”.

Vallejo recordó que “el candidato Kaiser dijo que indultaría a Miguel Krassnoff, uno de los criminales más peligrosos, junto con otros de Punta Peuco. Pero además, en el Congreso Nacional, los parlamentarios de derecha han propuesto un proyecto de ley para dar libertad condicional a delincuentes y criminales, entre ellos los de Punta Peuco, que han cometido delitos, por ejemplo, de violación a menores de edad”.

La portavoz del Ejecutivo apuntó también a las otras candidaturas opositoras: “Que no se cuestione fuertemente eso por parte de las otras candidaturas de derecha me parece preocupante”, dijo, y recordó que “el expresidente Sebastián Piñera firmaba el compromiso por Democracia Siempre y había cerrado el penal Cordillera”.

“Ese es el consenso que habíamos logrado con la oposición, con la derecha en su momento, y aquí pareciera que hay un retroceso civilizatorio y humanitario”, agregó.

Finalmente, Vallejo subrayó que “en democracia podemos ser de izquierda, derecha o centro, pero que tengamos a miembros de derecha reivindicando el golpe de Estado o diciendo que los que violaron a mujeres y menores deben estar libres simplemente porque cumplieron una mayoría de edad, creo yo que es realmente un retroceso civilizatorio”.