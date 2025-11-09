Bellolio remarca frontera con Kaiser: indultar a Krassnoff es una idea “inaceptable”
El vocero de campaña de la candidata presidencial Evelyn Matthei afirmó que en su comando existe un “compromiso completo y absoluto” con los derechos humanos: Krassnoff “es un criminal y, por tanto, tiene que estar en la cárcel”. Desde el comando de Kast evitarán entrar al debate sobre DDHH.
El alcalde de Providencia y vocero del comando de Evelyn Matthei, Jaime Bellolio (UDI), remarcó las diferencias con la candidatura de Johannes Kaiser frente a un eventual indulto a los presos de Punta Peuco —entre ellos Miguel Krassnoff—, calificando esa posibilidad como “completamente inaceptable”.
Kaiser, diputado y candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, afirmó este martes en el debate de la Asociación de Radiodifusores de Chile (ARCHI) que va a “cerrar el capítulo 73–90 definitivamente“, al ser consultado por un eventual indulto a favor del exintegrante de la DINA condenado a más de mil años de prisión por delitos contra los derechos humanos. En esa línea, aseguró la existencia de presos “que están en poder del Estado y muchos de los cuales han sido condenados injustamente“.
La situación fue traída a colación esta mañana en el programa “Estado Nacional” de TVN, donde el senador y vocero de Jeannette Jara, Ricardo Lagos Weber (PPD) acusó: “La figura de Pinochet en la derecha chilena, en los tres candidatos presidenciales, sigue siendo un tema, como un clivaje, que no les deja avanzar. Fíjate que las declaraciones que hizo Kaiser, no las hizo Kast y no las hizo Matthei (…) Lo que habría esperado es que, cuando alguien dice lo que dice respecto a los indultos, que todo el resto del sector le diga ‘amigo, esa línea no se puede cruzar’“.
Respondiendo a la interpelación, Bellolio afirmó estar en contra de todas las dictaduras, “las de izquierda, que hoy están presentes, y las de derecha, entre comillas, del pasado. La forma de resolver nuestros problemas es a través de la razón y no de la violencia”.
Consultado directamente por un indulto a Krassnof en caso de ser electa Evelyn Matthei, Bellolio respondió taxativo: “Creo que es completamente inaceptable. Es una persona que cometió gravísimas violaciones a a los DD.HH., tiene más de 700 años de cárcel y, por tanto, no hay ningún espacio para hacer algo como eso“, negó, afirmando que en su comando existe un “compromiso completo y absoluto sobre el respeto de los DD.HH”.
“Una persona que cometió esos vejámenes en nuestro país, que tiene más de 700 años acumulados, es un criminal y, por tanto, tiene que estar en la cárcel“, sentenció.
Comando de Kast descarta debate sobre DDHH
