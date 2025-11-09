“Insólito” y “singular”: Las gestiones de Ángela Vivanco en Copiapó para “apurar” pago de Codelco

Intervención directa de Vivanco: La exministra de la Corte Suprema no solo facilitó su casa a abogados del consorcio bielorruso Belaz Movitec (CBM), sino que también siguió activamente el caso contra Codelco mediante llamadas, correos y visitas a Copiapó, pese a su deber de inhabilitarse por su cercanía con los abogados del consorcio.

Correo clave con presidenta de la Corte de Copiapó: Un email de la ministra Aída Osses a Vivanco revela que esta última solicitó información sobre pagos y costos del litigio, gestionando asuntos propios de la etapa de cumplimiento del fallo, algo ajeno a la labor de la Corte Suprema.

Reuniones y fallos favorables: La Fiscalía detectó que Lagos y Vargas estuvieron en la casa de Vivanco el 8 de marzo de 2024, días antes de que la Corte de Copiapó fallara a favor de CBM. En mayo, el tribunal ordenó pagar más de $1.026 millones al consorcio.

Pagos a la pareja de Vivanco: Tras recibir el pago de Codelco, el abogado Lagos transfirió dinero a su propia cuenta y luego él y Vargas entregaron $45 millones en efectivo a Gonzalo Migueles, pareja de Vivanco, como retribución por la intervención de la exministra.