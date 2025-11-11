Jara pide al Gobierno “corregir el rumbo” del Presupuesto y Elizalde responde: “es responsable”

La candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, volvió a marcar distancia del Gobierno del Presidente Gabriel Boric en uno de los temas más sensibles de la campaña: el Presupuesto 2026. Acompañada de parlamentarios oficialistas que integran la comisión mixta, la exministra del Trabajo emplazó al Ejecutivo a “corregir el rumbo” y reponer la glosa republicana, además de mayores recursos para vivienda y para el programa Más Adulto Mayor.

“Aún están a tiempo de rectificar”, advirtió Jara, en una intervención que fue interpretada como parte de su estrategia para despegarse de La Moneda y ampliar su base electoral de cara a una eventual segunda vuelta.

El mensaje generó rápida respuesta desde el Palacio de La Moneda. El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, defendió el diseño fiscal del proyecto:

“Esta Ley de Presupuesto es responsable y social. Cuando se inició el mandato había un déficit de 11 puntos, y lo que hemos hecho es avanzar en la convergencia fiscal”, señaló.

Elizalde subrayó además los avances del Plan de Emergencia Habitacional, que ya ha entregado 227 mil de las 270 mil viviendas comprometidas.

Por su parte, la subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, recalcó que el Presupuesto “compatibiliza la responsabilidad social con la responsabilidad fiscal”, y que el debate sobre la glosa republicana “se dará dentro de los márgenes del gasto definido”.

Más tarde, la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, intentó bajar la tensión:

“Las críticas son legítimas, pero deben venir con propuestas. Lo importante es dejar al país con una Ley de Presupuesto firme”, dijo en 24 Horas.

En el comando de Jara, en tanto, el distanciamiento con el Gobierno es visto como un “costo asumido” y parte de una estrategia planificada para posicionarse como continuadora crítica de la actual administración. En el Frente Amplio, sin embargo, preocupa el impacto de esos desmarques en la defensa del legado de Boric.