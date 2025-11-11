Parlamento.ai recibe premio internacional por Mejor Uso de Inteligencia Artificial en Washington D.C
La plataforma chilena fue reconocida en los The Napolitans Victory Awards 2025, distinción que destaca la innovación en comunicación política y tecnología cívica. El equipo celebró el galardón como un impulso para seguir promoviendo el acceso democrático y transparente a la información pública.
El equipo de Parlamento.ai obtuvo el premio a Mejor Uso de Inteligencia Artificial en los The Napolitans Victory Awards 2025, ceremonia celebrada este 8 de noviembre en Washington D.C.. El reconocimiento, uno de los más importantes del ámbito de la comunicación política, distingue las innovaciones que impactan en el debate público y fortalecen la democracia.
“Este galardón nos llena de orgullo, pues reconoce el trabajo realizado durante el último año para acercar la información pública de manera objetiva, oportuna y accesible”, señaló el equipo mediante un comunicado.
Parlamento.ai, plataforma chilena dedicada a transcribir, analizar y alertar sobre la actividad legislativa, ha sido reconocida por su contribución a democratizar el acceso a la información y fomentar la participación ciudadana en los procesos parlamentarios.
“Seguiremos comprometidos con potenciar el trabajo de quienes confían en nosotros y con aportar herramientas que fortalezcan la transparencia y el debate informado”, agregaron.