Parlamento.ai recibe premio internacional por Mejor Uso de Inteligencia Artificial en Washington D.C

El equipo de Parlamento.ai obtuvo el premio a Mejor Uso de Inteligencia Artificial en los The Napolitans Victory Awards 2025, ceremonia celebrada este 8 de noviembre en Washington D.C.. El reconocimiento, uno de los más importantes del ámbito de la comunicación política, distingue las innovaciones que impactan en el debate público y fortalecen la democracia.

“Este galardón nos llena de orgullo, pues reconoce el trabajo realizado durante el último año para acercar la información pública de manera objetiva, oportuna y accesible”, señaló el equipo mediante un comunicado.

Parlamento.ai, plataforma chilena dedicada a transcribir, analizar y alertar sobre la actividad legislativa, ha sido reconocida por su contribución a democratizar el acceso a la información y fomentar la participación ciudadana en los procesos parlamentarios.

“Seguiremos comprometidos con potenciar el trabajo de quienes confían en nosotros y con aportar herramientas que fortalezcan la transparencia y el debate informado”, agregaron.