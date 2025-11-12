Comenzó paro de pilotos Latam: compañía reprogramó vuelos

Desde la medianoche de este miércoles comenzó la huelga de los pilotos de Latam Airlines, luego de que la negociación colectiva con la empresa terminara sin acuerdo y la Dirección del Trabajo (DT) no lograra destrabar el conflicto.

El Sindicato de Pilotos de Latam (SPL), que representa a más de la mitad del total de pilotos en Chile, acusa a la compañía de “negarse a seguir conversando” al cerrar anticipadamente el proceso de mediación y no aceptar extenderlo por cinco días más.

“Nos resulta inexplicable que la dirección de la compañía nos haya llevado de la mano a una huelga que siempre hemos considerado evitable si se comparan las ganancias obtenidas por la empresa y la moderación de las demandas laborales”, señaló el presidente del SPL, Mario Troncoso, quien además acusó que Latam postergó la entrega de sus resultados trimestrales “para no coincidir con el conflicto laboral”.

En respuesta, la aerolínea reprogramó vuelos para los días 12 y 13 de noviembre, anunció “ajustes preventivos” y ofreció a los pasajeros afectados cambio sin costo o devolución total de sus pasajes. La empresa pidió revisar el estado de los vuelos en su aplicación o sitio web, mientras la paralización amenaza con afectar la normalidad de las operaciones nacionales e internacionales.