Costo de la vida sube otra vez: Ipsos revela que casi la mitad de los hogares no llega a fin de mes

El informe N°45 “Claves Ipsos”, presentado por la consultora, reveló un panorama complejo sobre el manejo del presupuesto familiar en Chile: el 45% de los hogares declara no llegar a fin de mes, cifra que se eleva a 61% entre quienes ganan menos de $500 mil.

Además, el estudio muestra que el 11% de los hogares se queda sin ingresos al día 15 del mes, y el 31% al día 20, reflejando un creciente deterioro del poder adquisitivo.

Frente a la falta de recursos, los hogares recurren a múltiples estrategias: 46% realiza trabajos extra, 43% usa sus ahorros, 41% ocupa créditos o tarjetas y 36% recibe apoyo familiar. En tanto, el 32% deja de pagar cuentas o recurre a préstamos, lo que refuerza una tendencia hacia el endeudamiento.

“Los hogares en Chile resienten el aumento de precios postpandemia. Lo más alarmante es que las principales estrategias para llegar a fin de mes están altamente concentradas en generación de nuevas deudas, lo que a largo plazo resulta insostenible”, señaló Alejandra Ojeda, directora de Estudios de Ipsos Chile.

El estudio también muestra que solo 19% de los hogares logra ahorrar mensualmente, mientras que 72% mantiene deudas. Entre las mujeres, la cifra sube a 73%, y el 43% de quienes deben reconoce que su deuda es mayor que a comienzos del año.

Los gastos que más han subido son la cuenta de la luz (70%), las compras en supermercado (62%) y el agua potable (46%). Ipsos advierte que el costo de vida sigue siendo el principal factor de presión económica y emocional sobre las familias chilenas.